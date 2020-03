Художник Рамзес Тлякодугов Художник Рамзес Тлякодугов

Здоровья и мира всем!

Я - художник и чемпион Мира по бодибилдингу Рамзес Т., г.Москва, Россия

Я вкладываю время, труд, душу в свои картины. Заходите, смотрите, пишите мне, заказывайте и покупайте, те картины, которые вам по душе. Я рисую для вас.



Health and peace to all!

I am an artist and world champion in bodybuilding Ramses T., Moscow, Russia

I put my time, work, and soul into my paintings. Come, see, write to me, order and buy those paintings that you like. I draw for you.



Santé et paix à tous!

Je suis un artiste et champion du monde de musculation Ramses T., Moscou, Russie

Je mets du temps, du travail, de l'âme dans mes peintures. Venez, regardez, écrivez-moi, commandez et achetez, ces peintures que vous aimez. Je dessine pour vous.



Salud y paz a todos!

Soy un artista y campeón mundial de culturismo Ramses T., Moscú, Rusia

Pongo tiempo, trabajo, alma en mis pinturas. Ven, Mira, escríbeme, ordena y compra, esas pinturas que te gusten. Pinto para TI.



Herkese sağlık ve barış!

Ben bir sanatçı ve dünya vücut geliştirme şampiyonu Ramses T., Moskova, Rusya

Resimlerime zaman, emek, ruh koydum. Gelin, bakın, bana e-posta gönderin, sipariş edin ve satın alın, beğendiğiniz resimler. Senin için çiziyorum.



健康与和平所有!

我是一个艺术家和世界冠军的健美拉美西斯T.,莫斯科,俄罗斯

我把我的时间,工作和灵魂投入到我的画中。 来,看,写信给我,订购和购买那些你喜欢的画作。 我为你画画



すべての健康と平和!

私はアーティストを世界チャンピオンbodybuilding Ramses T.,モスクワ、ロシア

私は自分の時間、仕事、そして魂を私の絵に入れました。 来て、見て、私に書いて、あなたが好きな絵を注文して買ってください。 私はあなたのために描く。